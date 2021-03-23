В Иркутской области более 200 водителей ездили вне ледовых переправ

Этой зимой произошло меньше нарушений, чем прошлой



За минувшую зиму в Иркутской области более 200 водителей были привлечены к ответственности за выезд на лёд вне переправ. Цифру озвучили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В ходе патрулирований было проведено более 16 тысяч профилактических бесед с людьми.



Этой зимой было выявлено 221 правонарушение, связанное с выездом транспорта на лёд вне ледовых переправ. За аналогичный период 2019-2020 гг. водители допустили 280 таких правонарушений.



Также за выезд на лёд в природоохранной зоне водных объектов были привлечены к ответственности ещё 150 водителей.



В Иркутской области более 900 водных объектов, на которых существует возможность несанкционированного выезда автотранспорта на лёд. В декабре 2020 года произошло несколько провалов техники на реке Витим в Бодайбинском районе, в заливе Када Братского водохранилища в Балаганском районе, на реке Лене в Киренском районе. В 2021 году на озере Байкал в Ольхонском и Слюдянском районе было зарегистрировано 10 аналогичных происшествий.



В результате провалов погибли два человека, один числится пропавшим без вести. Каждый из этих случаев стал следствием халатного и безответственного отношения к требованиям безопасности.





