Ангарчанка отдала мошенникам почти 2 млн рублей

Женщина хотела заработать на бирже
Работница медицинской организации из Ангарска «вложила» 1 миллион 845 тысяч заёмных и личных средств, которыми завладели мошенники. Об этом она сообщила полицейским управления МВД России по Ангарскому городскому округу.
Как установили полицейские, предложение о заработке 36-летняя ангарчанка увидела в конце февраля в социальной сети Instagram. Перейдя по ссылке, женщина зарегистрировалась на сайте и внесла на личный счёт 12 тысяч рублей. На следующий день е` электронный кошелёк пополнился на 2 тысячи рублей.
Поверив, что схема работает, женщина оформила в одном из банков кредит и внесла 500 тысяч рублей на свой биржевой счёт. Через несколько дней снова получила прибыль в размере 17 тысяч рублей.
Все сделки она проводила под руководством «куратора». Как только «начинающий трейдер» решила вывести крупную сумму, помощники стали препятствовать обналичиванию под разными предлогами. Ей сообщали о необходимости застраховать счёт, подключить дополнительные платные услуги, заявили о наложенных штрафах, налогах и так далее. Каждый раз для преодоления очередной трудности требовалось внести новую крупную сумму в размере до 300 тысяч рублей. Деньги заявительница брала в качестве займов в банках, снимала с кредитных карт, брала в долг у знакомых.
Цепочку денежных переводов оборвала подруга ангарчанки, к которой та обратилась за советом. Она объяснила, что женщина наверняка стала жертвой мошенников и настоятельно порекомендовала обратиться в полицию.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Сотрудникам правоохранительных органов женщина пояснила, что ранее слышала о подобных способах дистанционного обмана, но не думала, что это может произойти именно с ней.
- Полицейские напоминают, что заработок на бирже, инвестиции в деловые бумаги – являются рисковым способом вложения денег. Не рекомендуется заниматься им тем, кто плохо разбирается в торговле на финансовых рынках. Кроме того, не стоит полагаться на советы людей, называющих себя «брокерами», «наставниками», «кураторами» - общаясь с незнакомым вам в реальности человеком, вы не сможете узнать его действительных намерений, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанка отдала мошенникам почти 2 млн рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина хотела заработать на бирже
Женщина опубликовала документ в родительском чате
Такое решение принял суд
У молодого человека не оказалось водительских прав
В республике местами до +11
Завершился второй этап конкурса «Армейский запас-2021»
Праздник уже стал традиционным
Мужчина оскорбил собственника магазина грубой нецензурной бранью
Более 1500 военнослужащих ВВО в Бурятии принимают участие в двухсторонних учениях
Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек
Городское собрание проходило в преддверии весенних каникул
Девочку назвали Ангелиной
Мужчина освободился досрочно и просил преждевременно погасить судимость
Также горожане сдавали зубные щётки, бритвенные станки, пластиковые карты и т.д.
Мальчик принял участие в акции «Ёлка желаний»