Ангарчанка отдала мошенникам почти 2 млн рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина хотела заработать на бирже



Работница медицинской организации из Ангарска «вложила» 1 миллион 845 тысяч заёмных и личных средств, которыми завладели мошенники. Об этом она сообщила полицейским управления МВД России по Ангарскому городскому округу.



Как установили полицейские, предложение о заработке 36-летняя ангарчанка увидела в конце февраля в социальной сети Instagram. Перейдя по ссылке, женщина зарегистрировалась на сайте и внесла на личный счёт 12 тысяч рублей. На следующий день е` электронный кошелёк пополнился на 2 тысячи рублей.



Поверив, что схема работает, женщина оформила в одном из банков кредит и внесла 500 тысяч рублей на свой биржевой счёт. Через несколько дней снова получила прибыль в размере 17 тысяч рублей.



Все сделки она проводила под руководством «куратора». Как только «начинающий трейдер» решила вывести крупную сумму, помощники стали препятствовать обналичиванию под разными предлогами. Ей сообщали о необходимости застраховать счёт, подключить дополнительные платные услуги, заявили о наложенных штрафах, налогах и так далее. Каждый раз для преодоления очередной трудности требовалось внести новую крупную сумму в размере до 300 тысяч рублей. Деньги заявительница брала в качестве займов в банках, снимала с кредитных карт, брала в долг у знакомых.



Цепочку денежных переводов оборвала подруга ангарчанки, к которой та обратилась за советом. Она объяснила, что женщина наверняка стала жертвой мошенников и настоятельно порекомендовала обратиться в полицию.



По данному факту следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.



Сотрудникам правоохранительных органов женщина пояснила, что ранее слышала о подобных способах дистанционного обмана, но не думала, что это может произойти именно с ней.



- Полицейские напоминают, что заработок на бирже, инвестиции в деловые бумаги – являются рисковым способом вложения денег. Не рекомендуется заниматься им тем, кто плохо разбирается в торговле на финансовых рынках. Кроме того, не стоит полагаться на советы людей, называющих себя «брокерами», «наставниками», «кураторами» - общаясь с незнакомым вам в реальности человеком, вы не сможете узнать его действительных намерений, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

