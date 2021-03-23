В Улан-Удэ заведующую детсадом оштрафовали за разглашение персональных данных

Женщина опубликовала документ в родительском чате



Жительница Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении законодательства о персональных данных.



Установлено, что по указанию заведующей детского сада в группе месcенджера, созданной для родителей воспитанников детсада, размещён документ с персональными данными заявительницы.



В отношении должностного лица возбуждено административное дело по ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным доступом».



Заведующую детским садом суд признал виновной, ей назначен штраф в размере 4 тыс. рублей.



Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

