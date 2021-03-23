К новому отопительному сезону в Закаменске отремонтируют теплосети

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Такое решение принял суд



После аварии в системе теплоснабжения, произошедшей в городе Закаменске в ноябре 2020 года, прокуратура проверила исполнение закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Установлено, что ресурсоснабжающей организацией и администрацией города Закаменска в 2020 году ненадлежащим образом проведена подготовка к отопительному сезону, некачественно осуществлён контроль состояния теплотрассы. В результате на участке теплосети произошла авария, повлекшая временное отключение теплоснабжения и горячей воды в многоквартирных жилых домах города.



Главе городского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено в дисциплинарной ответственности.



Кроме того, прокурором в отношении исполняющего обязанности генерального директора ресурсоснабжающей организации возбуждено административное дело за нарушение правил эксплуатации тепловых сетей. Мировым судьёй судебного участка Закаменского района виновному назначен штраф.



Прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление к ресурсоснабжающей организации, администрации муниципального образования о проведении ремонта участка теплосети к началу отопительного сезона 2021-2022 годов. Закаменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

