У молодого человека не оказалось водительских прав
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ прошла массовая проверка водителей. Проверка автомобилистов проводилась на магистральных улицах города в пятницу. На дорогах столицы республики были выставлены дополнительные экипажи отдельного специализированного батальона ДПС.
В результате мероприятия сотрудники ГИБДД проверили свыше 290 транспортных средств. К административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлечены девять водителей. В том числе четверо нарушителей, не имевших права управления транспортом.
Так, на улице Лебедева водитель автомобиля «Москвич» проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться. Экипаж ДПС нарушителя задержал. Им оказался 18-летний молодой человек без соответствующего права управления. Автомашина нарушителя помещена на специализированную штрафстоянку.
Через некоторое время в посёлке Сосновый Бор сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Рено Каптюр», за рулём которого находился 17-летний школьник. На место были вызваны родители несовершеннолетнего, в присутствии которых составлен административный протокол.
Профилактические мероприятия по массовой проверке водителей и рейды проводятся на регулярной основе, сообщили в УГИБДД по республике.
В Улан-Удэ юноша на «Москвиче» пытался удрать от экипажа ДПС
Общество, Фото:
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