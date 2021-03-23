 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 марта

22 марта

Популярное

В Улан-Удэ юноша на «Москвиче» пытался удрать от экипажа ДПС

В Улан-Удэ юноша на «Москвиче» пытался удрать от экипажа ДПС
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
У молодого человека не оказалось водительских прав

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ прошла массовая проверка водителей. Проверка автомобилистов проводилась на магистральных улицах города в пятницу. На дорогах столицы республики были выставлены дополнительные экипажи отдельного специализированного батальона ДПС.

В результате мероприятия сотрудники ГИБДД проверили свыше 290 транспортных средств. К административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлечены девять водителей. В том числе четверо нарушителей, не имевших права управления транспортом.

Так, на улице Лебедева водитель автомобиля «Москвич» проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться. Экипаж ДПС нарушителя задержал. Им оказался 18-летний молодой человек без соответствующего права управления. Автомашина нарушителя помещена на специализированную штрафстоянку.

Через некоторое время в посёлке Сосновый Бор сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Рено Каптюр», за рулём которого находился 17-летний школьник. На место были вызваны родители несовершеннолетнего, в присутствии которых составлен административный протокол.

Профилактические мероприятия по массовой проверке водителей и рейды проводятся на регулярной основе, сообщили в УГИБДД по республике.
ГИБДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарчанка отдала мошенникам почти 2 млн рублей
Ангарчанка отдала мошенникам почти 2 млн рублей
Общество, 23.03.2021
Женщина хотела заработать на бирже
В Улан-Удэ юноша на «Москвиче» пытался удрать от экипажа ДПС
В Улан-Удэ юноша на «Москвиче» пытался удрать от экипажа ДПС
Общество, 23.03.2021
У молодого человека не оказалось водительских прав
В Бурятии по-весеннему тепло
В Бурятии по-весеннему тепло
Общество, 23.03.2021
В республике местами до +11
Военные Бурятии соревновались в мастерстве
Военные Бурятии соревновались в мастерстве
Общество, 22.03.2021
Завершился второй этап конкурса «Армейский запас-2021»
На Байкале прошли «Зимние забавы в Чивыркуе»
На Байкале прошли «Зимние забавы в Чивыркуе»
Общество, 22.03.2021
Праздник уже стал традиционным
Житель Иркутской области заплатит штраф за оскорбление
Житель Иркутской области заплатит штраф за оскорбление
Общество, 22.03.2021
Мужчина оскорбил собственника магазина грубой нецензурной бранью
Военные Бурятии на учениях уничтожат «беспилотник» противника
Военные Бурятии на учениях уничтожат «беспилотник» противника
Общество, 22.03.2021
Более 1500 военнослужащих ВВО в Бурятии принимают участие в двухсторонних учениях
В улан-удэнском роддоме родилось 80 детей
В улан-удэнском роддоме родилось 80 детей
Общество, 22.03.2021
Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек
В Улан-Удэ обсуждали детскую дорожную безопасность
В Улан-Удэ обсуждали детскую дорожную безопасность
Общество, 22.03.2021
Городское собрание проходило в преддверии весенних каникул
Напавший на девочку житель Бурятии просил погасить судимость
Напавший на девочку житель Бурятии просил погасить судимость
Общество, 22.03.2021
Мужчина освободился досрочно и просил преждевременно погасить судимость
Иркутяне сдали на переработку 800 кг CD- и DVD-дисков
Иркутяне сдали на переработку 800 кг CD- и DVD-дисков
Общество, 22.03.2021
Также горожане сдавали зубные щётки, бритвенные станки, пластиковые карты и т.д.
В Бурятии сироте подарили волейбольный мяч
В Бурятии сироте подарили волейбольный мяч
Общество, 22.03.2021
Мальчик принял участие в акции «Ёлка желаний»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^