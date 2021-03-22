Иркутяне сдали на переработку 800 кг CD- и DVD-дисков

Также горожане сдавали зубные щётки, бритвенные станки, пластиковые карты и т.д.



В Иркутске подвели итоги экологической акции по сбору сложных пластиков «#Ноль», сообщили в пресс-службе мэрии. За месяц проведения акции жители сдали на утилизацию и переработку 805 кг рабочих CD/DVD дисков и 88 кг нерабочих, а также 4 кг бритвенных станков, 26 кг зубных щёток.



Также сдано 25 кг пластиковых карт (банковские и дисконтные), более 200 кг батареек и аккумуляторов, 386 штук ртутьсодержащих ламп.



Акция проходила с 10 февраля по 10 марта. Экологический проект #н0ль проводится ежегодно.

