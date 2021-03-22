Завершился второй этап конкурса «Армейский запас-2021»
В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии завершился второй этап конкурса профессионального мастерства среди военнослужащих материально-технического обеспечения (МТО) «Армейский запас-2021».
Соревнования проходили на учебно-полевой базе соединения МТО ВВО среди специалистов службы горюче-смазочных материалов.
Конкурсанты участвовали в «армейской эстафете», где они соревновались в скорости выполнения нормативов по специальности.
Также военнослужащие состязались в меткости на огневом рубеже, и выполнили нормативы по огневой подготовке из стрелкового оружия.
По итогам соревнований определилась команда специалистов службы горюче-смазочных материалов, которая представит объединение на следующем этапе конкурса.
Окружной этап конкурса «Армейский запас-2021» пройдёт в середине апреля, сообщает пресс-служба ВВО.
Военные Бурятии соревновались в мастерстве
Общество, Фото:
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