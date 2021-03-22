В Бурятии вспомнили, с чего начинался тайский бокс

Развитие началось в 90-х годах
Федерация тайского бокса-муайтай Бурятии поделилась архивным видео с первого открытого чемпионата республики по этому виду спорта. Он состоялся в 2012 году.
- Тайский бокс начал развиваться в Бурятии с 1992 года с тренера Санжижапова Даши Батоевича. Позже, с 1997 года, развитие на базе спортивной кафедры БГУ продолжил Хамаганов Батор Петрович. С 2002 года тренерской деятельностью занимался Дашиев Александр Баирович. На базе его секции совместно была создана официально федерация тайского бокса Бурятии в 2011 году во главе с Очировым Жаргалом Батоевичем. В 2020 году была переименована в федерацию тайского бокса-муайтай, - рассказали в федерации.
Сейчас в республике и Улан-Удэ 10 секций тайского бокса.
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