В Бурятии по-весеннему тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике местами до +11



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 марта по республике местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +6,+11, местами -2, +3.



В Улан-Удэ ночью без осадков, утром слабый снег. Ветер западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +7,+9.

