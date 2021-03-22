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Ошибка с прививкой искалечила жизнь жительницы Бурятии

Ошибка с прививкой искалечила жизнь жительницы Бурятии
Общество, 
Всю жизнь жительницу Бурятии, пострадавшую от врачебной ошибки, дразнили крабом, уродом и шишкой

В проекте «Я стесняюсь своего тела» (16+) телеканала «Ю» приняла участие 45-летняя жительница города Закаменск Бурятии Нина.

Нина стала жертвой врачебной ошибки. В детском саду девочке в течение суток дважды поставили одну и ту же прививку, так как перепутали с однофамилицей. В результате чего у девочки поднялась температура до 42 градусов и лопнули все сосуды, начался капилляротоксикоз. Местные врачи в течение года спасали жизнь девочки и спасли. Но в процессе лечения на руке сгнили сухожилия, на ней же и по всему телу отходили коросты.

Помимо шрамов на теле, у женщины осталась огромная жировая шишка на руке из пересаженной с живота кожи – рану необходимо было закрыть и была произведена пересадка. Именно из-за шишки женщина и обратилась в проект. Кроме того, пальцы руки нефункциональны.

Называют крабом

На передаче Нина объяснила врачу Ольге Деревянко, почему её рука так выглядит, и что произошло много лет назад в детском саду.

- Когда я была маленькой, в садике поставили прививку. На следующий день поставили повторно прививку на мою ту прививку, когда я пришла в садик. У меня лопнули сосуды по всему телу, и врач-хирург решил сделать прямое переливание крови, чтобы спасти меня. Потом, когда он ввёл под кожу мне кровь, получилось загноение. Они рассекли кожу, вычистили оттуда гной, а повредили сухожилия, когда чистили от гноя. Так лежал примерно лангет, я пальцы загнула, маленькая была – и так пальцы остались гнутые, - поведала женщина.

Рассказывая свою историю, жительница Бурятии расплакалась. «Я сколько себя помню, меня всё время называют крабом. Либо шишка, либо урод», - горько сказала она.

Из-за проблем с рукой женщина никогда не работала, в юности она поступила в художественное училище, но так и не смогла его закончить: рука начала гноиться, и девушка бросила учебу. Сейчас её полостью обеспечивает мама.

Валентина, мать Нины, также со слезами на глазах поделилась подробностями того ЧП. Тогда её двухлетнюю малышку госпитализировали на скорой в больницу. Девочке становилось всё хуже, и врачи не могли понять, как ей помочь.

- Она была уже вся фиолетовая, они не знали, какой диагноз ей поставить вообще. Стали суетиться, вызвали много врачей. А у нее места не было, куда поставить капельницу. Были только руки живые, они сказали, что ей нужно срочно кровь вливать, потому что не довезут её до Улан-Удэ, - вспоминает Валентина в программе.

Доктор стал делать ребёнку переливание крови, но не удачно. «Он ввёл под кожу, а не в вену, кровь. И рука надулась, посинела, точно так же, как и все тело у неё было синее. Они уже потом не знали, как быть. Нас быстро погрузили в санавиацию и увезли в город Улан-Удэ», - продолжила мать Нины.

Уже в столице Бурятии маленькой девочке поставили диагноз – капилляротоксикоз. Это аллергическое поражение кожи и сосудистых стенок. Стенки сосудов отекают, в просветах образуются множественные мелкие тромбы, кровь просачивается в окружающие ткани. Из-за этого на коже пациентов появляются пятнистые кровоизлияния. В тяжёлых случаях поражаются сосуды кишечника, легких или почек. Причина капилляротоксикоза – чрезмерно бурная реакция иммунитета. Запустить такой процесс способна инфекция, либо вакцинация, проведённая с ошибками.

- Лопнули все капилляры, сосуды. Они лопнули и в печени, и в лёгких. Постепенно за три месяца у неё начала кровь отходить из-под кожи, она стала собираться в конечностях, то есть в локтях, плечах, коленях, ягодицах. И стала отходить в виде коросты, - сообщила Валентина.

Нину перевели в отделение хирургии, там они провели с мамой год и три месяца. Хирург постепенно снимал эти коросты. В итоге сейчас на месте этих корост – шрамы.

- Помимо шрамов по всему телу, у Нины сгнили сухожилия на пальцах правой руки. Они наложили лангет, но не полностью на пальцы, а как бы до фалангов. Она зацепила лангет пальчиками, и так всё время она его так держала – так как сухожилия сгнили, и пальцы сами по себе нерабочие были, и они вот в таком положении остались, - говорит мать Нины.

Так у Нины образовалась когтеообразная деформация, пальцы остались скрюченными на всю жизнь. Вдобавок на тыльную сторону кисти пришлось пересадить лоскут с живота, чтобы восполнить дефицит кожного покрова.


Мечтает об обычной руке

Из-за повторно поставленной в детстве прививки вся жизнь женщины пошла наперекосяк. Нина сейчас живёт с мамой – та за дочку ведёт хозяйство, помогает воспитывать внучек. Также она не может устроиться на работу. Плюс ко всему, старшая дочь-подросток стесняется её.

- Город маленький, я не думала, что моей дочери будут в глаза тыкать – одноклассники, учителя, - говорит 45-летняя жительница Бурятии.

Личная жизнь у женщины не клеится, а она мечтает о женском счастье и об обычной руке.

Заново родилась

На проекте телеканала «Ю» женщине помогли: в общей сложности ей провели четыре операции. Врачи убрали шишку, выпрямили пальцы – далее ей надо постоянно выполнять упражнения, чтобы они стали функциональными.

- Я сейчас чувствую себя великолепно, уверенно, спасибо вам большое. Мои мечты сбылись, я как будто заново родилась. Я очень благодарна врачам, очень благодарна проекту. Я постоянно комплексовала, не было у меня полноценной жизни, которую я бы хотела. А сейчас я чувствую себя вполне уверенно, сейчас я просто полюбила себя, - поблагодарила женщина.

Наладилась у Нины личная жизнь, она сейчас встречается с мужчиной из Подмосковья. Также потеплели отношения со старшей дочерью.

после операций





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