Мужчина оскорбил собственника магазина грубой нецензурной бранью
Прокуратурой Киренского района проведена проверка по обращению индивидуального предпринимателя по факту оскорблений.
Установлено, что в декабре 2020 года в продуктовый магазин Киренска пришёл пьяный 64-летний местный житель. В результате конфликта мужчина оскорбил собственника магазина грубой нецензурной бранью, чем унизил честь и достоинство последней. Свидетели произошедшего факт оскорблений подтвердили.
Прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении - оскорбление.
Мировым судом мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Жителю Иркутской области заплатит штраф за оскорбление
Общество, Фото:
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