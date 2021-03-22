Жителю Иркутской области заплатит штраф за оскорбление

Мужчина оскорбил собственника магазина грубой нецензурной бранью



Прокуратурой Киренского района проведена проверка по обращению индивидуального предпринимателя по факту оскорблений.



Установлено, что в декабре 2020 года в продуктовый магазин Киренска пришёл пьяный 64-летний местный житель. В результате конфликта мужчина оскорбил собственника магазина грубой нецензурной бранью, чем унизил честь и достоинство последней. Свидетели произошедшего факт оскорблений подтвердили.



Прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении - оскорбление.



Мировым судом мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

