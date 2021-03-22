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Жителю Иркутской области заплатит штраф за оскорбление

Жителю Иркутской области заплатит штраф за оскорбление
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина оскорбил собственника магазина грубой нецензурной бранью

Прокуратурой Киренского района проведена проверка по обращению индивидуального предпринимателя по факту оскорблений.

Установлено, что в декабре 2020 года в продуктовый магазин Киренска пришёл пьяный 64-летний местный житель. В результате конфликта мужчина оскорбил собственника магазина грубой нецензурной бранью, чем унизил честь и достоинство последней. Свидетели произошедшего факт оскорблений подтвердили.

Прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении - оскорбление.

Мировым судом мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в размере 3 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Иркутской области. 
штраф
 
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