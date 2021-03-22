Военные Бурятии на учениях уничтожат «беспилотник» противника

Особенностями учений станут нестандартные методы борьбы с мобильными высокоскоростными целями «боевиков», ведение учебно-боевых действий подразделений в населённом пункте ночью, борьба с «беспилотниками» условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.







На полигоне «Бурдуны» в Бурятии стартовало двухстороннее батальонное тактическое учение (БТУ) с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа.В учении участвуют свыше 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», новейший противотанковый комплекс «Корнет», комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», а также комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10».В течении недели тактические группы будут противостоять друг другу, отрабатывая различные методики и способы учебно-боевых действий.Впервые на учениях такого масштаба будет отработано порядка 10 новых тактических приёмов и манёвров в различных условиях современного боя.Учение началось с разведки маршрутов выдвижения с помощью БЛА и заблаговременного развёртывания систем ПВО и станций постановки радиопомех.В последующем мотострелковые подразделения осуществят обманный манёвр с целью втягивания противника в «огневой мешок». Затем войска при огневой поддержке артиллерии и вертолётов армейской авиации отработают ведение контратаки.