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Военные Бурятии на учениях уничтожат «беспилотник» противника

Военные Бурятии на учениях уничтожат «беспилотник» противника
Общество, 
Более 1500 военнослужащих ВВО в Бурятии принимают участие в двухсторонних учениях

На полигоне «Бурдуны» в Бурятии стартовало двухстороннее батальонное тактическое учение (БТУ) с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа.

В учении участвуют свыше 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», новейший противотанковый комплекс «Корнет», комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», а также комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10».

В течении недели тактические группы будут противостоять друг другу, отрабатывая различные методики и способы учебно-боевых действий.

Впервые на учениях такого масштаба будет отработано порядка 10 новых тактических приёмов и манёвров в различных условиях современного боя.

Учение началось с разведки маршрутов выдвижения с помощью БЛА и заблаговременного развёртывания систем ПВО и станций постановки радиопомех.

В последующем мотострелковые подразделения осуществят обманный манёвр с целью втягивания противника в «огневой мешок». Затем войска при огневой поддержке артиллерии и вертолётов армейской авиации отработают ведение контратаки.

Особенностями учений станут нестандартные методы борьбы с мобильными высокоскоростными целями «боевиков», ведение учебно-боевых действий подразделений в населённом пункте ночью, борьба с «беспилотниками» условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

ВВО учения
 
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