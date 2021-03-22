Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек
За неделю с 15 по 21 марта в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ состоялось 80 родов. На свет появились 42 мальчика и 38 человек, сообщили на странице роддома в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее было 107 родов. Из них – одна двойня. Родилось 57 девочек и 51 мальчик.
В улан-удэнском роддоме родилось 80 детей
Общество, Фото:
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