В Улан-Удэ обсуждали детскую дорожную безопасность

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Городское собрание проходило в преддверии весенних каникул



Сотрудники Госавтоинспекции участвовали в городском родительском собрании. Старшие инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Дмитрий Кожухов и Елена Актамова обратили внимание родителей на проблему детского дорожно-транспортного травматизма.



Они подчеркнули, что прививать детям навыки безопасного поведения на проезжей части необходимо совместными усилиями: силами Госавтоинспекции, общеобразовательного учреждения и, конечно же, семьи. Ведь, в первую очередь, ребёнок берет пример с родителей.



В собрании также участвовали члены Бурятского регионального отделения общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация», активисты движения советов отцов, родительских комитетов и работники образования.



Светлана Хабаркова, член Общественной палаты региона, член президиума координационного совета НРА и секретарь её регионального отделения, рассказала об итогах проведения V всероссийского съезда национальной родительской ассоциации в Москве и задачах общественной организации на 2021 год.



С информацией о ключевых рисках в вопросах безопасности детства в предстоящие весенние школьные каникулы выступила Ирина Басхаева, начальник отдела дополнительного образования и социализации детей Комитета по образованию. Она отметила важность проведения профилактической работы родителями, призвала усилить работу по профилактике правонарушений, буллинга и других негативных проявлений в среде несовершеннолетних.



По итогам собрания было принято решение об учреждении муниципальных отделений национальной родительской ассоциации в Улан-Удэ. Голосованием избраны лидеры каждого из её районных подразделений. Завершилось мероприятие награждением активистов родительского движения медалями и благодарственными письмами общественной организации, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

