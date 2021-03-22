В Бурятии создали стикерпак с писателем Даширабданом Батожабаем

Стикеры доступны в Viber и Telegram



Республиканская детско-юношеская библиотека запустила стикерпак, главным героем которого стал бурятский писатель Даширабдан Батожабай. Стикерпак запущен к 100-летию со дня рождения писателя, именем которого назван Центр чтения юношества республиканской детско-юношеской библиотеки.



Стикерпак под названием «Даширабдан Батожабай» будет доступен всем пользователям Viber и Telegram.



Сегодня стикеры стали частью ежедневного общения, их используют для веселых и ёмких ответов, напоминаний, поздравлений. Стикеры могут использоваться для общения в мессенджерах и в качестве наклеек, также библиотека представит AR-маску для Instagram на основе стикерпака.



Стикеры содержат изображения Даширабдана Батожабая, демонстрирующего самые распространенные в мессенджерах эмоджи. Всего в набор вошли 10 бесплатных стикеров.



Стикерпак создан художницей Динарой Сариевой.



Добавить стикерпак для мессенджеров можно по ссылкам:



Telegram: https://t.me/addstickers/Dashirabdan

Viber: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstickers.viber.com%2Fpages%2Fcustom-sticker-packs%2F11eb7d69fca5a9a89b92f328fd9f8db7da56185a98110756v1&cc_key=



AR-маска для Instagram доступна в аккаунте библиотеки @youth_library.



Центру чтения юношества было присвоено имя Даширабдана Батожабая в 2009 году.



Справка:



Даширабдан Батожабай родился в 1921 году в селе Догой (ныне Агинский Бурятский округ Забайкальского края) в семье скотовода. В 1936 году поступил в Улан-Удэнский театрально-музыкальный техникум. После окончания техникума работал актёром Бурятского драматического театра. Начав литературную деятельность, написал несколько одноактных пьес.



После начала Великой Отечественной войны был призван в армию. В 1941 году окончил Новосибирскую краткосрочную лётную школу. Служил пилотом тяжёлого бомбардировщика дальней авиации.



После войны с 1945 по 1952 год работал в газете «Бурят-Монголой унэн», редактором литературной редакции в радиокомитете, художником-оформителем в Агинском Бурятском национальном округе.



В 1945 году была издана поэма-улигер Батожабая «Юный богатырь Сэнгэ и его друг Сунды Мэргэн», а затем пьеса «Плоды победы». За ней последовали пьесы: «Малшад» («Скотоводы», 1948), «Дагбын алдуу» («Ошибка Дагбы», 1949), «Агроном болохоб» («Буду агрономом», 1952), «Шүүбэри» («Выигрыш», 1952).



В 1952 году Батожабай поступил в Литературный институт им. А. М. Горького. Начинает писать рассказы. В 1954 году публикует на русском языке эпическую поэму «Мудрый Сэнгэ», пишет пьесу «Шобдог», многоактные пьесы «Огни на реке» и «Ход конём». В Москве издаются: «Бесхвостый черт» (1954) и «Невскрытые конверты» (1958). Пьеса «Огни на реке» и комедия «Ход конём» были поставлены на сцене Бурятского драматического театра.



В 1955 году Батожабай пишет свою первую повесть «Песня табунщика». В 1957 году по повести была снята кинокартина «Песня табунщика». Сценарий фильма написали Батожабай, К. Б. Минц и Е. М. Помещиков. В 1960 году снимается художественный фильм «Золотой дом» по сценарию Батожабая, Ежова и Цыдынжапова.



С 1959 по 1965 год работал над трилогией «Похищенное счастье». В 1962 году был издан «Где же ты, моя судьба» (Улан-Удэ), в 1970-е годы писатель работал над романом «Горные орлы» (Москва, 1978).



Ушёл из жизни в 1977 году в Москве.





