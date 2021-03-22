



Площадь охотничьих угодий Иркутской области составляет 69 980 тыс. га, из которых закреплённые охотничьи угодья – 45 635 тыс. га, общедоступные – 24 344 тыс. га. В настоящее время в регионе зарегистрировано 113 охотпользователей.

Мобильная антибраконьерская группа появится в Иркутской области. Об этом на региональном форуме охотников рассказал министр лесного комплекса Дмитрий Петренев.За 2020 год возбуждено 2 318 дел об административных правонарушениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В следственные органы направлено 50 заявлений о выявлении правонарушений по статье «Незаконная охота». По трём сообщениям возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.