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Мобильная антибраконьерская группа появится в Иркутской области

Мобильная антибраконьерская группа появится в Иркутской области
Общество,  Фото:правительство Иркутской области, irkobl.ru
В прошлом году было возбуждено три уголовных дела о браконьерстве

Мобильная антибраконьерская группа появится в Иркутской области. Об этом на региональном форуме охотников рассказал министр лесного комплекса Дмитрий Петренев.

Площадь охотничьих угодий Иркутской области составляет 69 980 тыс. га, из которых закреплённые охотничьи угодья – 45 635 тыс. га, общедоступные – 24 344 тыс. га. В настоящее время в регионе зарегистрировано 113 охотпользователей.

За 2020 год возбуждено 2 318 дел об административных правонарушениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В следственные органы направлено 50 заявлений о выявлении правонарушений по статье «Незаконная охота». По трём сообщениям возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
браконьерство
 
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