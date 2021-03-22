Девочку назвали Ангелиной
10 марта 2021 года у супругов Андрея и Ольги из города Гусиноозерска родилась дочь. Девочку назвали Ангелиной.
Счастливый отец зарегистрировал её рождение Селенгинском районом отделе 17 марта 2021 года, получив первый её документ - свидетельство о рождении. Старшему сыну уже 4 года.
- Уважаемые родители, поздравляем вас ещё с одним прекрасным событием - рождением дочери! Пусть каждый её день будет наполнен вашей родительской любовью и лаской, - сообщили в пресс-службе республиканского ЗАГСа.
Ангелина стала сотым жителем Селенгинского района, рождённым в этом году.
Селенгинском районе Бурятии родился сотый ребёнок
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина оскорбил собственника магазина грубой нецензурной бранью
Более 1500 военнослужащих ВВО в Бурятии принимают участие в двухсторонних учениях
Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек
Городское собрание проходило в преддверии весенних каникул
Девочку назвали Ангелиной
Мужчина освободился досрочно и просил преждевременно погасить судимость
Также горожане сдавали зубные щётки, бритвенные станки, пластиковые карты и т.д.
Мальчик принял участие в акции «Ёлка желаний»
Очередные красивые и здоровые деревья вырубили под корень
Старт соревнований назначен на 16 апреля
Холодную воду включат в 9 часов вечера
Последствия «ручного» регулирования Байкала могут оказаться катастрофическими
Во время войны Евдокия Фёдоровна трудилась в колхозе
Необычный товар не могут продать уже не первый год
Развитие началось в 90-х годах