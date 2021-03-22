Селенгинском районе Бурятии родился сотый ребёнок

Девочку назвали Ангелиной



10 марта 2021 года у супругов Андрея и Ольги из города Гусиноозерска родилась дочь. Девочку назвали Ангелиной.



Счастливый отец зарегистрировал её рождение Селенгинском районом отделе 17 марта 2021 года, получив первый её документ - свидетельство о рождении. Старшему сыну уже 4 года.



- Уважаемые родители, поздравляем вас ещё с одним прекрасным событием - рождением дочери! Пусть каждый её день будет наполнен вашей родительской любовью и лаской, - сообщили в пресс-службе республиканского ЗАГСа.



Ангелина стала сотым жителем Селенгинского района, рождённым в этом году.

