Большинство заражённых ковидом приходят к врачам с подозрению на ОРВИ
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 21 марта общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 35 485. Из них 54% (18 808) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки коронавирус подтвердили у 66 человек. Из них 49 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Заболеваемость начала снижаться в начале марта, когда впервые за долгое время суточный прирост упал ниже отметки в 100 новых заражённых. В пятницу, 19 марта, за сутки выявили уже меньше 70-ти больных ковидом. Таким образом, Бурятия вернулась к цифрам, которые были в начале осени, до второй волны коронавируса.
За всё время в Бурятии выздоровели 33 626 человек, или 94%. Накануне вылечились 70 пациентов.
Каждый день по-прежнему фиксируются летальные исходы. За последние сутки умер один больной коронавирус. За всё время в Бурятии скончались 757 человек.
В стационарах республики сегодня получают лечение 606 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 462. В отделениях реанимации находятся 70 пациентов (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ 36 пациентов (из них старше 65-ти – 22).
Занято 71% ковидных коек.
Амбулаторное лечение проходят 496 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 1878 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ во время рейдов на транспорте составили очередные протоколы на пассажиров без масок.
В паллиативном отделении городской больницы №5 в Улан-Удэ произошла вспышка коронавируса.
В Бурятии выявили 66 случаев коронавируса за сутки
Общество, Фото:
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