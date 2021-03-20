Жителям Улан-Удэ напомнили о пожарной безопасности

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

За два месяца пожары в частном секторе унесли жизни 11 человек



Накануне сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии совместно с активистами «Молодёжка ОНФ» и специалистами управления по ЧС администрации Улан-Удэ провели профилактический рейд в Железнодорожном районе по предупреждению пожароопасных ситуаций. Усиленный контроль за частным сектором, где за два месяца текущего года произошло 160 пожаров, которые унесли жизни 11 человек, ещё 5 получили травмы.



В ходе подворового обхода жителям ещё раз напомнили о важности содержания в исправном состоянии электропроводки, отопительных печей, о необходимости наличия первичных средств пожаротушения, правилах пожарной безопасности. Под особым вниманием в преддверии пожароопасного сезона – своевременная уборка сухой растительности и мусора. Специалисты отмечают, что травяные палы опасны из-за быстрого распространения и рисков перехода огня на строения и лесные массивы.



Подобные инструктажи с населением проводятся регулярно. Домовладельцам вручают памятки с правилами пожарной безопасности, в том числе, недопустимости разведения открытого огня на приусадебных участках, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

