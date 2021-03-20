Иркутский пожарный сделал предложение своей девушке на киносеансе





Пожарный из Иркутска сделал свой девушке необычное предложение руки и сердца.Семён Поляков служит в пожарно-спасательной части №3 города Иркутска. Накануне он пришёл в кинотеатр со своей девушкой, которая даже не подозревала, что Семён приготовил сюрприз. Десятки посетителей кинотеатра стали невольными свидетелями романтической помолвки. Идею предложения он подсмотрел на просторах интернета. Готовился долго: то кинотеатры не давали добро на показ ролика, то никто не мог смонтировать видео в формате, нужном для большого экрана... Но Семён не сдавался. Организовал всё, как и мечтал.Но самое трудное было - держать задумку в тайне от возлюбленной.Кстати, Семён Поляков кандидат в мастера спорта по боксу, сразу после армии он переехал из родного Нижнеудинска в Иркутск. Долго не мог найти работу, тогда именно возлюбленная его поддерживала в трудную минуту. Случайно Семён узнал, что есть вакансии в МЧС России. Он прошёл собеседование и сразу поступил на службу. О чем он нисколько не жалеет, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.