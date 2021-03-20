Детям рассказали о дорожной безопасности
Сотрудники МО МВД России «Северобайкальский» встретились с учащимися школы №36 посёлка Новый Уоян.
Инспектор ДПС Михаил Колесник рассказал ребятам о видах дорожно-транспортных происшествий и объяснил, что основная причина наездов на несовершеннолетних – нарушение Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.
- Проявляя беспечность, пешеходы порой переходят дорогу вне пешеходного перехода или при движении по «зебре» пренебрегают соблюдением мер личной безопасности, – отметил госавтоинспектор.
Обсуждая последствия дорожных аварий, Михаил Колесник вместе с детьми в интерактивной форме выработали алгоритм правильного поведения пешехода на проезжей части. Ребята запомнили, что место пешехода на тротуаре, а для пересечения проезжей части необходимо воспользоваться пешеходным переходом. По выходу из общественного транспорта необходимо дождаться, когда автобус отъедет, и только после этого переходить дорогу, убедившись в безопасности.
Также в преддверии весенних каникул инспектор по делам несовершеннолетних Анастасия Бутакова напомнила школьникам о правилах безопасного поведения дома и в общественных местах, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На севере Бурятии полицейские встретились со школьниками
Общество, Фото:
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