На севере Бурятии полицейские встретились со школьниками

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Детям рассказали о дорожной безопасности



Сотрудники МО МВД России «Северобайкальский» встретились с учащимися школы №36 посёлка Новый Уоян.



Инспектор ДПС Михаил Колесник рассказал ребятам о видах дорожно-транспортных происшествий и объяснил, что основная причина наездов на несовершеннолетних – нарушение Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.



- Проявляя беспечность, пешеходы порой переходят дорогу вне пешеходного перехода или при движении по «зебре» пренебрегают соблюдением мер личной безопасности, – отметил госавтоинспектор.



Обсуждая последствия дорожных аварий, Михаил Колесник вместе с детьми в интерактивной форме выработали алгоритм правильного поведения пешехода на проезжей части. Ребята запомнили, что место пешехода на тротуаре, а для пересечения проезжей части необходимо воспользоваться пешеходным переходом. По выходу из общественного транспорта необходимо дождаться, когда автобус отъедет, и только после этого переходить дорогу, убедившись в безопасности.



Также в преддверии весенних каникул инспектор по делам несовершеннолетних Анастасия Бутакова напомнила школьникам о правилах безопасного поведения дома и в общественных местах, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

