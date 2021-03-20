В Улан-Удэ из-за бесхозной сумки эвакуировали жильцов дома

Общество, Фото: ТЦМК РБ

Одной из жительниц дома на улице стало плохо



Накануне в девятом часу вечера в магазине на улице Ключевская обнаружена бесхозная сумка. На место происшествия оперативно были выдвинуты экстренные службы города. Жильцов дома эвакуировали.



- К счастью, сумка оказалась безопасной. Всё же, за медицинской помощью обратилась одна из постояльцев дома, из-за волнения у неё произошёл гипертонический криз, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.



После оказанной помощи пациентка отказалась от госпитализации в стационар.

