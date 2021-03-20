Одной из жительниц дома на улице стало плохо
Накануне в девятом часу вечера в магазине на улице Ключевская обнаружена бесхозная сумка. На место происшествия оперативно были выдвинуты экстренные службы города. Жильцов дома эвакуировали.
- К счастью, сумка оказалась безопасной. Всё же, за медицинской помощью обратилась одна из постояльцев дома, из-за волнения у неё произошёл гипертонический криз, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
После оказанной помощи пациентка отказалась от госпитализации в стационар.
В Улан-Удэ из-за бесхозной сумки эвакуировали жильцов дома
Общество, Фото:
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