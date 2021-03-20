Жительницу Бурятии не стали строго наказывать за убийство мужа

Женщина зарезала агрессивного супруга, который бил и таскал её за волосы



Жительница Кяхтинского района Бурятии признана виновной в убийстве супруга при превышении пределов необходимой обороны.



Как установлено судом, 26 сентября 2020 года супруги находились у себя дома, распивали спиртные напитки, между ними на почве ревности произошла словесная ссора. Мужчина, находясь в ванной комнате, схватил свою жену за волосы, выражался в её адрес нецензурной бранью и ударил её в лицо. Женщина, оттолкнув мужа, выбежала в прихожую, где он догнал её, повалил на пол, сел сверху и начал наносить ей удары по голове, также придавил ей рукой шею. Супруге удалось вырваться и забежать на кухню.



Но муж на этом не остановился, он продолжал вести себя агрессивно и направился в её сторону. Тогда женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла им супругу один удар в область груди справа. Вскоре мужчина скончался на месте происшествия.



- В судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась, принесла извинения потерпевшей – матери убитого, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Женщина ранее не судима, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, имеет одного несовершеннолетнего ребёнка.



- С учётом всех смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, личности виновной, а также противоправности поведения самого потерпевшего, суд пришёл к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, - сообщили в суде.



Не согласившись с приговором суда, потерпевшая направила в суд апелляционную жалобу, приговор не вступил в законную силу.

