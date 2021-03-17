Бурятия примет участие в чемпионате
В Ольхонском районе на озере Байкал на заливе Мухор с 19 по 21 марта пройдёт чемпионат России по рыболовному спорту по ловле на мормышку со льда. В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томской, Калужской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краёв, Бурятии и других регионов.
Всего участвовать будут 16 команд, сообщает минспорта Иркутской области.
Чемпионат страны проводится в личном и командном зачётах. Общая продолжительность соревнований составляет шесть часов, в два дня по одному туру в день продолжительностью три часа каждый тур.
Участникам на соревнованиях разрешается пользоваться удочкой, оснащённой одной мормышкой. Длина тела мормышки без крючка не должна превышать 15 мм, крючок – одинарный впаянный. Применение дополнительных элементов оснастки на леске и крючке запрещается. Также можно иметь одновременно два места ловли. Разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу – только одной.
К зачёту принимаются следующие виды рыб: окунь, плотва, чебак (елец), ширка и хариус. Улов должен быть в чистом виде без воды, снега, льда и грунта в однообразной таре. Победителем в туре признается рыболов, имеющий наибольший вес улова, и он занимает первое место в зоне. Победители и призёры в личном и командном зачётах определяются по итогам двух туров соревнований.
19 марта состоится официальная тренировка. Первый тур чемпионата России по рыболовному спорту стартует 20 марта. Второй тур соревнований начнётся 21 марта.
На Байкале пройдёт чемпионат России по рыболовному спорту
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