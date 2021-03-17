На Байкале пройдёт чемпионат России по рыболовному спорту

Бурятия примет участие в чемпионате



В Ольхонском районе на озере Байкал на заливе Мухор с 19 по 21 марта пройдёт чемпионат России по рыболовному спорту по ловле на мормышку со льда. В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томской, Калужской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краёв, Бурятии и других регионов.



Всего участвовать будут 16 команд, сообщает минспорта Иркутской области.



Чемпионат страны проводится в личном и командном зачётах. Общая продолжительность соревнований составляет шесть часов, в два дня по одному туру в день продолжительностью три часа каждый тур.



Участникам на соревнованиях разрешается пользоваться удочкой, оснащённой одной мормышкой. Длина тела мормышки без крючка не должна превышать 15 мм, крючок – одинарный впаянный. Применение дополнительных элементов оснастки на леске и крючке запрещается. Также можно иметь одновременно два места ловли. Разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу – только одной.



К зачёту принимаются следующие виды рыб: окунь, плотва, чебак (елец), ширка и хариус. Улов должен быть в чистом виде без воды, снега, льда и грунта в однообразной таре. Победителем в туре признается рыболов, имеющий наибольший вес улова, и он занимает первое место в зоне. Победители и призёры в личном и командном зачётах определяются по итогам двух туров соревнований.



19 марта состоится официальная тренировка. Первый тур чемпионата России по рыболовному спорту стартует 20 марта. Второй тур соревнований начнётся 21 марта.

