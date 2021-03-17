В Москве иркутянина сняли с рейса в Армению

Мужчина не погасил налоговую задолженность



Должник из Иркутска был снят с рейса, следовавшего в Армению, в московском аэропорту. Он не погасил налоговую задолженность в размере 93 тысяч рублей, сообщили в УФССП по Иркутской области.



Мужчина знал, что в отношении него вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы России. Однако всё равно приобрёл билет в Армению.



- При прохождении пограничного контроля в аэропорту в Москве ему было отказано в регистрации на рейс. К судебному приставу-исполнителю явилась супруга должника, которая предоставила квитанцию об оплате налогов, - рассказала заместитель начальника отдела Ирина Иванова.



Мужчина был вынужден дожидаться снятия ограничения на право выезда за границу в течение суток. И только затем вылетел к родственникам в Армению.

