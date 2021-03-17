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Сбер выходит на новую стратегию развития

Сбер выходит на новую стратегию развития
Общество, 
В основе новой стратегии – забота об экологии и социальная ответственность

16 марта управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов рассказал журналистам о ESG-стратегии Сбера, которой компания будет следовать до 2023 года. ESG включает в себя несколько ключевых областей работы, где «E» - это окружающая среда и всё, что связано с экологией, «S» - социальная ответственность и «G» - корпоративное управление.
 
«Следование принципам стратегии ESG (Environmental, social and corporate governance) предполагает, что наш банк принимает на себя экологическую, социальную и корпоративную ответственность за весь спектр деятельности, которую мы ведём. Нам важны не только финансовые результаты, но и то, какой след мы оставляем после себя в обществе и окружающей среде. Вот почему наша ESG-стратегия направлена на всех: на клиентов, на сотрудников, на акционеров, на общество, и включает в себя очень много разных направлений» - рассказал Антон Соколов.

Бурятское отделение Сбербанка в области экологии реализует сразу несколько программ, среди них – участие в социальных акциях в рамках «Зелёного марафона». Так, традиционно сотрудники Сбера в столице Бурятии ежегодно высаживают деревья, например, в прошлом году было посажено 90 кустарников, елей и груш, а в 2019 году – более 250.

- Мы поменяли даже формат наших корпоративных сувениров, они теперь тоже направлены на формирование ответственного отношения к окружающей среде и тому следу, который мы все оставляем в результате жизнедеятельности. В канун Нового года наши партнёры – корпоративные клиенты получили именные сертификаты на посадку деревьев. В мае деревья будут посажены - все вместе мы будем участвовать в такой акции, организованной фондом «Подари планете жизнь» - добавил Антон Соколов. 

Вклад в экологию и формирование у жителей республики ответственных эко-привычек Сбер в Бурятии активно начал с собственных корпоративных решений: в офисах банка сотрудники участвуют в акции разумного потребления ресурсов и проводят раздельный сбор мусора – пластик, бумага, стекло сортируются и раздельно утилизируются.

- К сожалению, у нас в регионе пунктов переработки бумаги нет, мы отправляем её в Новосибирск. Пластик перерабатывается в Бурятии. Сейчас в планах компании развивать такую практику, чтобы в дальнейшем получать продукцию из того материала, который был сдан.

Вторая составляющая ESG-стратегии банка – это социальная ответственность. Частью реализации этого направления работы в Сбере является организация в обслуживания т.н. «особенных клиентов». Для людей, имеющих сложности в передвижении или ограниченные возможности по состоянию здоровья: представителей старшего поколения, инвалидов, родителей с детьми, беременных женщин - Сбер развивает в своих офисах «доступную среду». Принцип её работы един для всех отделений банка - каждый клиент, независимо от особенностей своего здоровья, должен иметь возможность свободно пользоваться любым продуктом Сбера — зайти в офис, на сайт или в мобильное приложение банка и получить необходимую услугу без ограничений.
 
На данный момент в Бурятии работает 78 филиалов Сбербанка, большая часть из них оснащена пандусами, кнопками вызова персонала, специальными технологическими решениями. Так, например, в ряде офисов Сбера в Бурятии реализуется возможность обслуживания клиентов с помощью сурдопереводчика. Если возникнет такая необходимость, менеджеры могут через планшет выйти на связь со специалистом и помочь посетителю, имеющему проблемы со слухом.
 
Специально для слабовидящих и слабослышащих людей Сбербанком созданы обучающие видеоролики с инструкциями, как пользоваться онлайн-сервисами. Все видеоролики опубликованы на сайте Сбербанка - www.sberbank.ru/ru/person/specialbank/sberbank_blind?tab=IOS. 

Руководитель Бурятского отделения Сбера рассказал журналистам, как банк особое внимание уделяет развитию инклюзивной культуры внутри компании. Сотрудники проходят специальное обучение по работе с «особенными клиентами», помогают в этом и обучающие видеоролики, и VR-технологии,  обучение проходит с помощью костюма «GERT». Специальный тренажёр способен передать физические ощущения человека, имеющего проблемы со здоровьем по слуху, зрению, опорно-двигательному аппарату или нервной системы, и позволяет развить чувство эмпатии. 

- Всего в системе Сбербанка по отделениям России таких костюмов 10, и они уникальны, - рассказала исполнительный директор дивизиона Сбербанка «Особенные решения» Елена Иванова. - За рубежом такой тренажёр используется для обучения студентов медицинских вузов. Он помогает понять и увидеть, как меняется организм человека с возрастом или с приобретением проблем по самочувствию, почувствовать на себе, какие ощущения возникают при движении, совершении различных действий. Вес костюма составляет 25 кг, он распределяется равномерно по телу человека. В составе костюма есть и утяжелители, и коллекция очков, которые симулируют различные заболевания органов зрения, есть и перчатки с тремором. Поработав на этом тренажёре, наши сотрудники ещё лучше начинают понимать потребности т.н. «особенных клиентов», соответственно, лучше понимают, как для них создать комфортное обслуживание.

В Сбербанке на встрече с журналистами рассказали не только о реальных примерах реализации стратегии ESG, но и представили новые продукты экосистемы банка. Один из них - подписка СберПрайм, она даёт пользователям возможность пакетных услуг сразу на несколько сервисов и, что особенно ценно, скидки на ряд услуг и продукты экосистемы Сбера. На сегодня в СберПрайме подключено 9 сервисов, семь из них доступны жителям Бурятии. В подписку включен сервис ОККО , который открывает доступ к бесплатному просмотру 25 тысяч фильмов и сериалов, СберЗвук - 40 миллионов треков бесплатно и без рекламы, Delivery Club - скидка 10% на 10 заказов из ресторанов и кафе города Улан-Удэ, СберМаркет - бесплатная доставка продуктов из супермаркета, СберЕаптека - бесплатная доставка лекарств от 500 рублей, СберДиск - 30 Гб и скидка на расширение диска, а также СберМобайл - скидка 15% на мобильную связь.


Сбербанк
 
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