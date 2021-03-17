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В Бурятии рассказали, как директор лесхоза преодолела горную реку

В Бурятии рассказали, как директор лесхоза преодолела горную реку
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Верхне-Баргузинский лесхоз отмечает 50-летие

Верхне-Баргузинский лесхоз отмечает 50-летний юбилей, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


История лесхоза началась 17 марта 1971 года, контора которого расположилась в маленьком одноквартирном доме посёлка Майский в Курумканском районе. Уже через год была построена новая контора лесхоза.

Первым директором лесхоза был Василий Шаторный. Основными задачами лесхоза стали защита и охрана лесов, разведение лесопитомников, восстановление лесов и сбор лекарственных трав.

В 1999 году директором лесхоза стала Екатерина Просекина. Про Екатерину Степановну говорили: «И коня на скаку остановит, и бурную речку вброд перейдет». И говорили так неспроста – однажды она была с лесоустроительной экспедицией в Баргузинской долине, когда их машина неожиданно сломалась. О чрезвычайной ситуации нужно было сообщить в лесхоз и на базу лесоустроителей, вызвать помощь. Мужчины отказались лезть в бурлящий поток горной реки. Тогда Екатерина Степановна сама преодолела реку и сообщила о положении в лесхоз.

- Свою трудовую деятельность я начала в 1974 году. После окончания Тогучинского лесного техникума меня распределили в Бурятию. Отправилась в Курумканский район на самолёте, когда я увидела с высоты птичьего полёта «бескрайнее море тайги», у меня перехватило дух, и я навсегда влюбилась в эти виды, - вспоминает Екатерина Степановна.

В лесном хозяйстве она отработала более 45 лет. За годы работы Екатерина Степановна наладила кадровую работу в лесхозе - все сотрудники работают слаженно и дружно. В 2019 году, после того, как Екатерина Степановна ушла на заслуженный отдых, руководителем лесхоза стал её сын – Александр Просекин.

- Мои родители с детства прививали мне любовь к лесу. После школы я пошёл в лесной техникум. Сейчас я с гордостью продолжаю дело своих родителей, - с улыбкой рассказывает Александр Просекин.

С 2018 года в Майской средней школе действует школьное лесничество «Зелёный патруль».

За полувековую историю Верхне-Баргузинского лесхоза было высажено более 5 тысяч гектаров лесных культур и потушен не один лесной пожар.




лесхоз
 
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