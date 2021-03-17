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В Бурятии супружескую пару лишили родительских прав

В Бурятии супружескую пару лишили родительских прав
Общество,  Фото:pixabay.com
Родители фактически отказались от дальнейшего воспитания ребёнка

Баргузинский районный суд лишил родительских прав супружескую пару и обязал их платить алименты. Соответствующий иск подал местный житель, которому приходится воспитывать ребёнка безответственных родителей.

Ранее супруги привезли своего маленького ребёнка к истцу домой и оставили его здесь. Фактически родители отказались от дальнейшего воспитания ребёнка.

- Родители не интересуются жизнью и здоровьем ребёнка, материально не обеспечивают, судьбой и воспитанием не интересуются, не заботятся о развитии. По мнению суда, ответчики от родительских обязанностей, предусмотренных ст. 63 Семейного кодекса РФ, уклоняются и не исполняют по неуважительным причинам, - сообщили в райсуде.

Решение в законную силу не вступило.
семьи родительские права
 
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