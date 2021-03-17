Бурятская порода лошадей по выносливости превосходит лошадей других пород
13 марта с рабочим визитом в Бурятию прибыл директор Всероссийского научно-исследовательского института коневодства (ВНИИ Коневодства), кандидат сельскохозяйственных наук Александр Зайцев. Он прибыл для исследования генома бурятской породы лошадей.
Вместе со специалистами Госплемслужбы Бурятии делегация посетила крестьянско-фермерские хозяйства Закаменского района в сёлах Утата и Далахай. Там содержатся лошади бурятской породы, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
Для установления чистопородности бурятский лошадей были взяты более 30 образцов. Они отправятся на анализ в ВНИИ коневодства для ДНК-исследования генофонда лошадей. Результаты будут известны не ранее чем через три месяца.
- Бурятская порода лошадей по выносливости превосходит лошадей культурных пород, так как веками адаптирована к нашим экстремальным природно-климатическим условиям. При малозатратном круглогодичном пастбищном содержании эта лошадь незаменима. Она обладает высокой выживаемостью в дикой природе, способна преодолевать большие расстояния, зимой из-под снега добывает себе корм, обладает хорошей мясной продуктивностью,- рассказал руководитель Государственной племенной службы Бурятии, Далай Галсанов.
Учёные исследуют геном бурятской лошади
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