В Бурятии сняли клип про игру на ятаге на Байкале

Пользователи восхитились и исполнением произведения, и роликом
В Бурятии сняли эффектный клип, в котором девочка играет на ятаге на зимнем Байкале. Нарана Цыдыпова играет на инструменте в различных красивых локациях – в снежном лесу, на фоне гор, на льду озера.
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Пользователи восхитились и исполнением произведения, и роликом: «Приятная музыка», «Красивая музыка», «Я заслушался. Красивое исполнение, музыка, клип», «Прекрасное выступление, молодец» и т.д.
Клип сняла видеостудия «Цырен Интертейнмент». Музыка написана Б.Наранбаатаром.
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