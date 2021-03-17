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В Бурятии сняли клип про игру на ятаге на Байкале

В Бурятии сняли клип про игру на ятаге на Байкале
Общество, 
Пользователи восхитились и исполнением произведения, и роликом

В Бурятии сняли эффектный клип, в котором девочка играет на ятаге на зимнем Байкале. Нарана Цыдыпова играет на инструменте в различных красивых локациях – в снежном лесу, на фоне гор, на льду озера.


Пользователи восхитились и исполнением произведения, и роликом: «Приятная музыка», «Красивая музыка», «Я заслушался. Красивое исполнение, музыка, клип», «Прекрасное выступление, молодец» и т.д.

Клип сняла видеостудия «Цырен Интертейнмент». Музыка написана Б.Наранбаатаром.
клип музыканты Байкал
 
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