Вдова военнослужащего жаловалась на комитет по образованию
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала о том, как помогла вдове военнослужащего.
- На личном приёме приняла одинокую маму трёхлетней девочки по вопросу перевода ребёнка в льготную очередь и предоставления места в детском саду в городе Улан-Удэ, - поделилась Наталья Ганькина на своей странице соцсети.
Супруг женщины был военнослужащим, он погиб летом 2019 года в Забайкальском крае при выполнении служебных обязанностей.
В августе 2020 года женщина, уже будучи, обратилась с заявлением об обеспечении её ребёнка местом в детском саду. Однако она была поставлена в очередь на получение места на общих основаниях.
- Я обратилась в комитет по образованию администрации Улан-Удэ, приложив документы, подтверждающие право жены погибшего военнослужащего на внеочередное зачисление её ребенка в детский сад. Комитет по образованию администрации города перевёл ребёнка в льготную категорию в очереди от первоначальной даты постановки на учёт (как ребёнок граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан), - рассказала Наталья Ганькина.
На сегодня девочке предоставлено место в городском детском саду.
Детский омбудсмен Бурятии помогла вдове военнослужащего
Общество, Фото:
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