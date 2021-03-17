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В Иволгинском дацане в Бурятии пройдёт трёхдневный праздник

В Иволгинском дацане в Бурятии пройдёт трёхдневный праздник
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ламы будут читать наставления и поучения Будды к своим ученикам

21, 22 и 23 марта в Иволгинском дацане пройдёт Ганжур хурал. Ганжур хурал – один из восьми больших буддийских годовых праздников. Во время трёхдневного молебна ламы дацана начитывают слова Будды, находящиеся в 108 томах собраний сочинений «Ганжур». В этом каноне собраны наставления и поучения Будды к своим ученикам в области теологии, философии, истории, логики, медицины и языкознания.

- Считается, что слушание декламации этих сутр не отличается от слушания Учения непосредственно из уст Будды Шакьямуни, что, в свою очередь, даёт мощный положительный импульс для обретения благополучия, здоровья, счастья в будущем для самого слушателя и его близких, - отметили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Расписание хуралов в дни праздника:

- в первый день праздника, воскресенье, 21 марта, с 9 до 12 ч. и с 14 до 17 ч. ламы Иволгинского дацана начнут читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур»;

- основным считается второй день праздника, в этом году он приходится на понедельник, 22 марта, с 9 до 12 ч. и с 14 до 17 ч. ламы продолжат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур»;

- 23 марта, во вторник, с 9:00 до 12:00 ламы закончат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур», после чего ламы и прихожане пройдут гороо с томами собраний сочинений Будды.
буддизм Иволгинский дацан
 
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