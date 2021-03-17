В Иволгинском дацане в Бурятии пройдёт трёхдневный праздник

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ламы будут читать наставления и поучения Будды к своим ученикам



21, 22 и 23 марта в Иволгинском дацане пройдёт Ганжур хурал. Ганжур хурал – один из восьми больших буддийских годовых праздников. Во время трёхдневного молебна ламы дацана начитывают слова Будды, находящиеся в 108 томах собраний сочинений «Ганжур». В этом каноне собраны наставления и поучения Будды к своим ученикам в области теологии, философии, истории, логики, медицины и языкознания.



- Считается, что слушание декламации этих сутр не отличается от слушания Учения непосредственно из уст Будды Шакьямуни, что, в свою очередь, даёт мощный положительный импульс для обретения благополучия, здоровья, счастья в будущем для самого слушателя и его близких, - отметили в пресс-службе Иволгинского дацана.



Расписание хуралов в дни праздника:



- в первый день праздника, воскресенье, 21 марта, с 9 до 12 ч. и с 14 до 17 ч. ламы Иволгинского дацана начнут читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур»;



- основным считается второй день праздника, в этом году он приходится на понедельник, 22 марта, с 9 до 12 ч. и с 14 до 17 ч. ламы продолжат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур»;



- 23 марта, во вторник, с 9:00 до 12:00 ламы закончат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур», после чего ламы и прихожане пройдут гороо с томами собраний сочинений Будды.

