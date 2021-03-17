Улан-удэнец обманом взял кредитную карту

Безработный мужчина обманул сотрудника банка



В феврале 2019 года 40-летний улан-удэнец обманом и предоставлением ложных сведений оформил в отделении банка кредитную карту номиналом в 31 тысячу рублей.



Мужчина предоставил сотруднику банка справку 2-НДФЛ, где было указано, что он работает на производственном предприятии Улан-Удэ. В действительности же горожанин нигде не работал.



Кредитные деньги он в тот же день снял и потратил. Ни единого платежа с момента оформления кредитных обязательств он не внёс.



Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности.



За мошенничество возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

