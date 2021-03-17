Безработный мужчина обманул сотрудника банка
В феврале 2019 года 40-летний улан-удэнец обманом и предоставлением ложных сведений оформил в отделении банка кредитную карту номиналом в 31 тысячу рублей.
Мужчина предоставил сотруднику банка справку 2-НДФЛ, где было указано, что он работает на производственном предприятии Улан-Удэ. В действительности же горожанин нигде не работал.
Кредитные деньги он в тот же день снял и потратил. Ни единого платежа с момента оформления кредитных обязательств он не внёс.
Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности.
За мошенничество возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец обманом взял кредитную карту
Общество, Фото:
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