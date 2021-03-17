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Улан-удэнец обманом взял кредитную карту

Улан-удэнец обманом взял кредитную карту
Общество,  Фото:pixabay.com
Безработный мужчина обманул сотрудника банка

В феврале 2019 года 40-летний улан-удэнец обманом и предоставлением ложных сведений оформил в отделении банка кредитную карту номиналом в 31 тысячу рублей.

Мужчина предоставил сотруднику банка справку 2-НДФЛ, где было указано, что он работает на производственном предприятии Улан-Удэ. В действительности же горожанин нигде не работал.

Кредитные деньги он в тот же день снял и потратил. Ни единого платежа с момента оформления кредитных обязательств он не внёс.

Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности.

За мошенничество возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
мошенничество
 
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