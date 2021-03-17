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В Бурятии пилорамы захламили территории отходами

В Бурятии пилорамы захламили территории отходами
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, участки трёх пунктов приёма и отгрузки древесины Заиграевского района Бурятии захламлены отходами лесопиления. В нарушение закона горбыль и обрезки древесины хранятся навалом на земле, площадки временного накопления отходов отсутствуют либо не соответствуют санитарным требованиям. У одного из пунктов приёма не было в наличии паспортов отходов I - IV классов опасности.

Троим владельцам пунктов приёма и отгрузки древесины внесены представления, которые удовлетворены, нарушения закона устранены. Кроме того, в отношении них возбуждены административные дела за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации отходов производства. По результатам рассмотрения виновным назначены предупреждения и штраф.

В отношении одного из владельцев также возбуждено административное дело за неисполнение обязанности по составлению паспортов отходов I - IV классов опасности, ему назначен штраф, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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