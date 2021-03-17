Женщина заявила, что не собиралась убивать сожителя
Приговором Заиграевского районного суда Бурятии от 31 декабря 2020 года женщина осуждена за убийство. Её приговорили к 10 годам колонии общего режима.
Однако женщина, ранее судимая за аналогичные преступления, не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. В ней она указала, что у неё не было умысла убивать сожителя и просила переквалифицировать её действия на ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Также она просила исключить из числа отягчающих наказание обстоятельств совершение преступления в состоянии опьянения, и смягчить наказание.
Апелляционная инстанция Верховного суда Бурятии, обсудив доводы апелляционной жалобы, согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив квалификацию преступных действий и назначенное наказание без изменений, сообщили в пресс-службе суда.
Жительница Бурятии пыталась обжаловать приговор за убийство
Общество, Фото:
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