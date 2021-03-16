В Иркутске прошли соревнования по киокусинкай «Кубок мужества»

Было разыграно 43 комплекта наград



Ежегодный открытый турнир по киокусинкай «Кубок мужества», посвящённый памяти иркутян, погибших при исполнении воинского долга, прошел в Иркутске в ДС «Труд». Организаторами мероприятия выступили Иркутская областная общественная организация «Федерация Киокусинкай» и Иркутский региональный общественный фонд поддержки участников боевых действий «ВЕТЕРАН».



В 2021 году соревнования состоялись уже в пятый раз. Предполагалось участие команд из Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Республики Корея, Монголии и Польши, но в силу эпидемиологической обстановки география участников была представлена только сибирскими регионами: Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия и Республика Хакасия.



Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. Было разыграно 43 комплекта наград. В рамках турнира также проходил Урок мужества. Участники турнира встретились с ветеранами – участниками боевых действий, сообщили в мэрии Иркутска.

