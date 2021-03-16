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Фридайвер побил рекорд Гиннеса по погружению на Байкале

Фридайвер побил рекорд Гиннеса по погружению на Байкале
Общество,  Фото:страница Алексея Молчанова
Рекордсмен погрузился на 80 метров под толщей байкальского льда

Сегодня в Змеиной Бухте Ольхонского района знаменитый фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд Гиннесса. Спортсмен погрузился на глубину 80 метров в моноласте под толщей байкальского льда, сообщили в федерации фридайвинга России.


Новый рекорд стал 20-м в личной копилке Алексея Молчанова, 14-кратного чемпиона мира и президента ассоциации фридайверов «Федерация фридайвинга». Алексею также принадлежит мировой рекорд по погружению в моноласте в тёплых водах - в 2018 года россиянин нырнул на 130 метров в моноласте в рамках соревнований Vertical Blue на Багамских островах. Погружение на глубину 40-этажного дома тогда составило 3 минуты 55 секунд. А зимой 2020 он установил другой рекорд Гиннесса, проплыв подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров в моноласте.

По словам организаторов рекорда, подлёдное погружение на глубину — одна из самых сложных дисциплин фридайвинга. Они объясняют это тем, что в основе подготовки большинства фридайверов - полная деконцентрация внимания и расслабленность, что особенно сложно именно в ледяной воде. Фактор холода стимулирует организм и не дает нужного эффекта, а кроме того есть ещё и психологическое давление: у спортсмена нет возможности всплыть в любой момент. Сначала нужно погрузиться на нужную глубину, а на поверхности есть только одна конкретная точка, свободная ото льда.

- Фридайвинг для меня не просто работа или хобби, а дело всей жизни, и я рад новой возможности рассказать об этом удивительном виде спорта как можно большей аудитории. Это даже не просто спорт, а способ научиться управлять своим психологическим состоянием, расслабляться, когда это необходимо, и не зависеть от стрессовых факторов. Поэтому даже если вы не планируете ставить рекорды - базовые тренировки многое изменят в вашей жизни. Новый рекорд я бы хотел посвятить этому удивительному месту, где мы сейчас находимся. Байкал - это уникальное природное явление и живой организм, который важно сохранить для будущих поколений, — поделился Алексей Молчанов после установки рекорда.

Ранее информацией о запланированном рекорде поделился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, отметив в своем Instagram:

«Для информации - температура воды там около +3 градусов. Своими погружениями Алексей привлекает внимание к вопросам экологии и чистоты воды. Это заслуживает уважения».

2021 год объявлен в Иркутской области годом Байкала. В течение года здесь пройдёт не менее 60 мероприятий экологической, просветительской и культурной направленности.
фридайвинг спорт Байкал
 
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