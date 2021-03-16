В Бурятии сельчане жалуются на шумных автомобилистов

Молодые водители беспокоят сельчан круглые сутки



Жители улицы Ленина в селе Бичура в Бурятии жалуются на шумные автомобили. Свои возмущения сельчане отправили в группу «Бичура-инфо. 24/7».



- Круглые сутки слышим рёв машин, которые убрали глушители и поставили так называемые «банки», которые не соответствуют всем нормам по шуму, на этих машинах передвигается, в основном, люди молодого возраста. Можно ли как-то решить этот вопрос? – поинтересовались сельские жители.



На этот вопрос ответили в местном ГИБДД. Здесь отметили, что автоинспекты постоянно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых оформляются нарушители, в том числе уровень шума у которых превышает норму. Однако есть одно «но».



- Правда, есть небольшая проблема в отсутствии в нашем подразделении необходимого прибора для замера уровня шума. В дневное время данную процедуру мы выполняем на станции технического обслуживания, а вот в вечернее и ночное время произвести замеры нет возможности, - сообщили автоинспекторы.

