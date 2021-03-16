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Житель Твери намерен пересечь Байкал на велосипеде

Житель Твери намерен пересечь Байкал на велосипеде
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Велосипедист проедет по льду Байкала более 600 километров

Житель Твери Иракли Удзилаури намерен проехать в одиночку по льду Байкала на велосипеде с фиксированной передачей. Он приедет на поезде в город Северобайкальск (Бурятия) 17 марта. Оттуда за 10 дней планирует добраться до Слюдянки (Иркутская область). Длина маршрута – более 600 км, сообщает портал Байкал Инфо.

Молодого человека ждёт бескрайнее ледяное пространство, морозные ночи и байкальский ветер.

Путешественник всё свободное время усиленно готовится. Катается по сугробам и ухабам просёлочных дорог пока на обычном велосипеде. Покорять Байкал отправится на велосипеде класса «фикс». У него нет свободного хода – при движении непрерывно крутятся педали, ноги постоянно находятся под физической нагрузкой, сообщает издание Panoramapro.ru.
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