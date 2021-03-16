Из-за обучения водителей сельчане в Бурятии не дождались газеты

Сельчане привыкли получать свой еженедельник по пятницам



Жители села Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии возмутились тем, что на почте нет газеты «Земля мухоршибирская», которая должна прийти ещё в пятницу.



- До каких пор это будет продолжаться? – поинтересовался подписчик группы «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



Администраторы группы адресовали вопрос главному специалисту «Бичурский почтамт», УФПС РБ, филиал ФГУП «Почта России» в Мухоршибирском районе Ольге Евсеевой.



- В связи с производственной необходимостью (выезд всех водителей на обучение в город Улан-Удэ) в пятницу маршруты по району не выполнялись. Вся корреспонденция отправлена в понедельник. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - прокомментировала она.

