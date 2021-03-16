Сельчане привыкли получать свой еженедельник по пятницам
Жители села Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии возмутились тем, что на почте нет газеты «Земля мухоршибирская», которая должна прийти ещё в пятницу.
- До каких пор это будет продолжаться? – поинтересовался подписчик группы «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Администраторы группы адресовали вопрос главному специалисту «Бичурский почтамт», УФПС РБ, филиал ФГУП «Почта России» в Мухоршибирском районе Ольге Евсеевой.
- В связи с производственной необходимостью (выезд всех водителей на обучение в город Улан-Удэ) в пятницу маршруты по району не выполнялись. Вся корреспонденция отправлена в понедельник. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - прокомментировала она.
Из-за обучения водителей сельчане в Бурятии не дождались газеты
Общество, Фото:
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