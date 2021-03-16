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В Иркутской области закрыли третью ледовую переправу

В Иркутской области закрыли третью ледовую переправу
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Лёд приходит в негодность

В Тулунском районе Иркутской области на реке Ие были закрыты пеший ледовый переход, связывающий деревню Паберегу и посёлок Октябрьский-1, и ледовая переправа, соединявшая город Тулун и населённый пункт Октябрьский-2. Из-за потепления лёд начал таять.

Ледовая трасса «Тулун – Октябрьский-2» стала третьей переправой, закрывшейся в регионе.

12 марта в связи с окончанием работ подрядной организации на Братском водохранилище была закрыта технологическая переправа «Балаганск – Карьер» в Балаганском районе. Ещё одна переправа на этом же водном объекте была признана непригодной к дальнейшей эксплуатации в связи с неудовлетворительным состоянием льда. В Боханском районе запрет движения для всех видов транспорта на ледовой переправе «Каменка – Свирск» стал следствием повышения среднесуточных температур и естественного разрушения ледового покрова.

Государственные инспекторы по маломерным судам призывают жителей Иркутской области быть предельно внимательными при пользовании ледовыми переправами. На закрытых ледовых дорогах выставлены соответствующие дорожные знаки, съезды к ним перекрыты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 

Иркутская область
 
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