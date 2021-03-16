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Ликвидацию фенольного озера в Улан-Удэ могут начать в этом году

Ликвидацию фенольного озера в Улан-Удэ могут начать в этом году
Общество,  Фото:ecology03
По фенольному озеру проходит госэкспертиза

Глава Бурятии Алексей рассказал о сегодняшней ситуации вокруг фенольного озера. Сейчас проходит государственная экспертиза, по результатам которой будет принято решение о ликвидации отстойника с отходами.

- Сейчас идёт государственная экологическая экспертиза, буквально в эти дни, она ещё будет в течение апреля. По итогам государственной экологической экспертизы будет принято окончательное решение. Если та технология, которая предложена, применяется, то в этом году начнётся непосредственно ликвидация самого озера, - объяснил Алексей Цыденов.

Фенольное озеро находится в городской черте, в районе ЛВРЗ. Улан-Удэнский локомотиво-вагоноремонтный завод скопил фенольное озеро в результате работы газогенераторной станции. В 2005 году станция перестала существовать. Но негерметизированный отстойник нефтепродуктов глубиной 27,5 километров остался. Существует реальная угроза отравления подземных вод. Многие годы не знали, что делать с опасным озером.

В сентябре 2020-го стало известно, что метод ликвидации фенольного озера выбран. Площадку обезвреживания решено было обустроить непосредственно на территории отстойника, а отходы уничтожать методом пиролиза. Общественники бьют тревогу по этому поводу, напоминая, что фенол ядовит, а при вдыхании вызывает нарушения функций нервной системы. Ранее Алексей Цыденов, комментируя проблему, заявлял, что пиролиз – это не сжигание.

Экологи продолжают борьбу против ликвидации фенольного озера методом пиролиза. Они планируют провести общественную, независимую, экспертизу. Недавно был объявлен сбор средств на эти цели.


фенольное озеро экология
 
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