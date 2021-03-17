По республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, по югу -7,-12, днём +2,-3, по северу и Прибайкалью местами -5,-10.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -15,-17, днём около 0.
В Бурятии местами до +2
Общество, Фото:
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