В Бурятии местами до +2

По республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 марта по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -14,-19, местами -24,-29, по югу -7,-12, днём +2,-3, по северу и Прибайкалью местами -5,-10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -15,-17, днём около 0.

