Лучшее выступление борцов Бурятии в XXI веке

Закончившийся чемпионат России по вольной борьбе в Бурятии ещё долго будут вспоминать. Безупречная организация, высокие гости, эмоциональные болельщики. Случился большой праздник спорта и теперь можно подвести некоторые итоги



Праздник, поставленный на поток



В отношении организации мероприятия двух мнений быть не может. Бурятия за короткий срок проводит второе (после чемпионата мира по боксу среди женщин) спортивное мероприятие высочайшего уровня, практически безукоризненно.



Непонятно, откуда что взялось, но местные организаторы вполне поставили «на поток» проведение спортивных форумов самого высокого ранга. Причём хвалебные оценки дают не сами они себе, а приехавшие спортивные функционеры и спортсмены. Даже вечно брюзжавшие пользователи соцсетей, вынуждены были признать - да, это было круто.



Теперь можно долго «мечтать-предполагать» о проведении других крупных спортивных соревнований. От чемпионатов мира до другим единоборствам (вероятно) до проведения Универсиады (невероятно). Однако, на чемпионате России по вольной борьбе были и другие результаты, кроме организационных - собственно, спортивные. И здесь мнения зрителей разделились. Одни удовлетворены занятыми местами и медалями. Другие неистово пишут в соцсетях, что местные борцы «облажались».



Повторили «золотые годы»



Спортивные результаты - это голы, очки, секунды и медали. Сравнивать всегда есть с чем. Бурятия на чемпионате завоевала три медали: серебро Евгения Жербаева (до 70 кг), и две бронзы - Балдан Цыжипов (до 125 кг) и Алдар Бальжинимаев (до 61 кг).



Уходим в историю. С тремя медалями бурятские спортсмены были дважды - в далеких 1993 и 1995 годах. И ни разу в истории, бурятские борцы-вольники не привозили с чемпионатов России более трёх медалей. В 2021 году наши спортсмены повторили самый «урожайные» медальные выступления прошлых лет. Поэтому оценивать их выступление неудовлетворительно могут только люди, совсем не владеющие информацией.



А вообще самым «звёздным» был уже упоминавшийся год 1993. Тогда Бурятия завоевала два золота и одно серебро. Совершенно выдающемуся выступлению наших вольников скоро «стукнет» 30-летний юбилей, и было бы неплохо торжественно отметить, и вспомнить те победы, народно и официально.



В шаге от главной победы



Выяснив, что с точки зрения количества наград Бурятия подтвердила свой лучший в истории результат, глянем на те же медали, с точки зрения качества. Ведь золотой медали в этом году республиканские вольники с борцовских ковров не вынесли.



Заглядываем в статистику и видим, что за последние годы чемпионом России от Бурятии становился только Александр Богомоев. Причем трижды подряд с 2014 по 2016 год. Это вообще уникальный случай в бурятской борьбе - он единственный трехкратный чемпион России в республике. И современниками это достижение явно недооценено.



В силу уникальности результата Александра Богомоева, сравнивать с ним нынешних борцов будет достаточно некорректно (это как с Большуновым равнять в лыжном спорте). Тогда снова уйдем в глубь истории. Последнее золото чемпионатов России по вольной борьбе Бурятия завоевывала до Богомоева в далеком 2001 году (Дугар Жамсуев) - 20-летний юбилей в этом году. А самыми удачными были 90-е годы - Бурятия тогда отхватила 5 золотых медалей.



Итак, как мы видим, российское золото в вольной борьбе для Бурятии явление по-прежнему достаточно редкое. Поэтому, ставить во главу угла завоевание золотых медалей, а потом ещё и «шпынять» за это спортсменов абсолютная глупость, с точки зрения статистики и истории.



Тем более, что в 2021 году могла случиться золотая медаль у борца Евгения Жербаева. Судьи отдали победу, вместе с золотой медалью сопернику. И споры о качестве судейства той схватки стала отдельной темой в СМИ с соцсетями. На глазах у всех страны (чемпионат с Улан-Удэ транслировался на Матч-ТВ в прямом эфире) арбитры приняли крайне спорное решение.



Бурятия остаётся центром борьбы России



И вообще, мы живём в своих же созданных мифах, в том числе спортивных. И это даже неплохо, но когда речь не идет о принижении успехов действующих спортсменов. Дескать, вот была великая советская школа бурятской борьбы, которая горстями таскала медали с разных чемпионатов, а нынешние спортсмены не чета прошлым богатырям.



Что ж, с 1962 (начало выступлений бурятских борцов в чемпионатах России) по 1977 год, за 15 лет, в Бурятию не пришло ни одной медали. Первым медалистом республики в 1977 году стал Олег Алексеев с «серебром».



И только с 80-х годов прошлого века вольную борьбу можно считать в Бурятии спортивным явлением всесоюзного уровня. Именно тогда прогремела слава Бориса Будаева и Сергея Замбалова, и их товарищей по ковру. И если уж и ставить памятники этим великим борцам, то не только за спортивные результаты. Но и за то, что с тех пор Бурятия стала считаться и в СССР, и в России крупным борцовым центром. И все наши дальнейшие медали, нынешние в том числе, также их заслуги.



Подытоживая… Если отбросить завышенные ожидания не искушенных болельщиков сродни «хочу чуда», мы имеем яркое, и успешное со спортивной точки зрения, сборной Бурятии по вольной Бурятии на домашнем чемпионате России. И что немаловажно - отличные перспективы для попадания в сборную страны. Да, возможно не на ближайших стартах, но путь к великим победам и не обещал быть простым.





