В Иркутской области фермер не заботился о коровах

Вынуждено убито и пало более 30 голов
В селе Нижняя Иреть Черемховского района Иркутской области выявили заболевание у крупного рогатого скота, который пришлось отправить на убой.
По результатам эпизоотологических обследований хозяйства установлено наличие биологических отходов на территории хозяйства - шкуры, внутренние органы, трупы. Со слов владельца установлено, что в период с декабря 2020 года по настоящее время вынуждено убито и пало более 30 голов, при этом владелец до 17 февраля 2021 года за ветеринарной помощью не обращался, ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя не проводил.
- Лабораторные исследования показали, что заразные болезни животных исключены, выявлено отклонение биохимических показателей от нормы по всем исследованным параметрам. Результаты указывают о нарушении в кормлении и содержании животных, - сообщили в пресс-службе областного правительства.
Владельцу животных выданы рекомендации по улучшению условий содержания и кормления скота. 13 марта глава КФХ отказался оказать содействие специалистам государственной ветеринарной службы Иркутской области по уточнению причин заболеваемости животных. Материалы по выявленным нарушениям будут переданы в прокуратуру и ветеринарный надзор для принятия соответствующих мер.
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Общество, Фото:
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