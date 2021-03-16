В Бурятии лесники соревновались на лыжне

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Женщины пробежали на один километр меньше, чем мужчины



В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам среди организаций лесной отрасли.



На лыжной трассе встретились как профессионалы, так и те, кто только начал осваивать лыжный спорт. За звание лучших боролись команды республиканского агентства лесного хозяйства, Бурятского лесопромышленного колледжа, Селенгинского целлюлозно-картонного комбината и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.



- Трасса была достаточно сложной, некоторые участки были покрыты льдом, но все очень хорошо выступили и показали себя. Для лесников умение кататься на лыжах – это очень важный навык. Зимой в наших лесах есть непроходимые места, где можно пробраться только пешком или на лыжах. Также мы тренируем силу и выносливость, - поделился замруководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.



Женщины пробежали два километра, мужчины – три километра свободным ходом.



По итогам соревнований первое место заняла команда республиканского агентства лесного хозяйства, второе – Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, третье место разделили команды Бурятского лесопромышленного колледжа и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.





