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В Бурятии лесники соревновались на лыжне

В Бурятии лесники соревновались на лыжне
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Женщины пробежали на один километр меньше, чем мужчины

В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам среди организаций лесной отрасли.

На лыжной трассе встретились как профессионалы, так и те, кто только начал осваивать лыжный спорт. За звание лучших боролись команды республиканского агентства лесного хозяйства, Бурятского лесопромышленного колледжа, Селенгинского целлюлозно-картонного комбината и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.

- Трасса была достаточно сложной, некоторые участки были покрыты льдом, но все очень хорошо выступили и показали себя. Для лесников умение кататься на лыжах – это очень важный навык. Зимой в наших лесах есть непроходимые места, где можно пробраться только пешком или на лыжах. Также мы тренируем силу и выносливость, - поделился замруководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.

Женщины пробежали два километра, мужчины – три километра свободным ходом.

По итогам соревнований первое место заняла команда республиканского агентства лесного хозяйства, второе – Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, третье место разделили команды Бурятского лесопромышленного колледжа и Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.


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