Суточный прирост составил менее 80-и больных
По данным на 16 марта, в Забайкальском крае зарегистрировано 76 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Количество инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 40 177 человек. За последние сутки 117 забайкальцев выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 38514 человек.
Болезнь унесла жизни 774 забайкальцев. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтверждена у трёх человек. В моногоспиталях региона 63 человека находятся в тяжёлом состоянии, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 35 149.
Коронавирус в Забайкалье превысил отметку в 40 тысяч
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