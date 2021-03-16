В Бурятию поступила ещё одна лесопожарная автоцистерна

Автомобиль оборудован всем необходимым



Новая лесопожарная автоцистерна «ГАЗ» поступила в Заиграевский лесхоз, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники будут использовать автомобиль для доставки лесопожарных групп, воды и специального оборудования, а также для заправки ранцевых лесных огнетушителей. В отсеках машины расположено все необходимое спецоборудование: воздуходувка, лопаты, бензопила и многое другое. Среди особенностей автомобиля следует отметить повышенную проходимость и манёвренность.



- У нас есть две автоцистерны 2012 года, которые время от времени ломаются, поэтому лесхоз нуждался в новой, надёжной лесопожарной машине. Благодаря обновлённому мощному двигателю, такая автоцистерна способна преодолевать рвы, подъёмы и уклоны. Теперь у нас есть три полностью укомплектованные группы с лесопожарными автомобилями, которые могут выезжать на несколько лесных пожаров одновременно и оперативно ликвидировать их, - поделился руководитель Заиграевского лесхоза Алексей Постоялко.



Для повышения манёвренности и надёжности работы в лесу, автоцистерна оборудована съёмными боковыми и задними дугами безопасности. Также была усилена защита топливного бака и поддона двигателя. Кроме того, автоцистерна оснащена радиосвязью, что позволяет оперативно передавать информацию.



За два года в Заиграевский лесхоз поступило пять единиц лесопожарной техники: седельный тягач, бульдозер, вахтовый автомобиль и автомобили повышенной проходимости. В 2021 году, помимо прибывшей автоцистерны, в лесхоз поступит вездеход и прицепной лесопожарный модуль.





