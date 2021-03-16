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Росгвардейцы Бурятии помогли семьям погибших солдат

Росгвардейцы Бурятии помогли семьям погибших солдат
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Родители погибших в Чечне молодых людей поблагодарили за помощь

В Бурятии росгвардейцы регулярно навещают родных сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

Недавно росгвардейцы навестили родителей погибшего рядового Виктора Дагбаева. Сотрудники помогали поколоть дрова и убраться во дворе.

Также в селе Михайловка сотрудники отделения вневедомственной охраны Закаменского района оказали помощь родителям, погибшего военнослужащего рядового Виталия Янькова. Росгвардейцы очистили территорию от снега, накололи и сложили дрова, наполнили ёмкости с водой для бытовых нужд.

Родители погибших военнослужащих поблагодарили росгвардейцев за внимание и помощь.


Рядовой Виктор Дагбаев погиб в 2002 году в результате столкновения между группой боевиков и заслоном в селе Ялхой-Мохк Чеченской Республики. Указом президента Российской Федерации награждён орденом Мужества.

Рядовой Виталий Яньков подорвался на фугасе в чеченском городе Шали во время возвращения с разведывательно-поисковых мероприятий в 2002 году, скончался от полученных ран. Награждён орденом Мужества.
Росгвардия военнослужащие
 
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