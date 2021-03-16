Росгвардейцы Бурятии помогли семьям погибших солдат

Родители погибших военнослужащих поблагодарили росгвардейцев за внимание и помощь.







В Бурятии росгвардейцы регулярно навещают родных сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении воинского и служебного долга.Недавно росгвардейцы навестили родителей погибшего рядового Виктора Дагбаева. Сотрудники помогали поколоть дрова и убраться во дворе.Также в селе Михайловка сотрудники отделения вневедомственной охраны Закаменского района оказали помощь родителям, погибшего военнослужащего рядового Виталия Янькова. Росгвардейцы очистили территорию от снега, накололи и сложили дрова, наполнили ёмкости с водой для бытовых нужд.Рядовой Виктор Дагбаев погиб в 2002 году в результате столкновения между группой боевиков и заслоном в селе Ялхой-Мохк Чеченской Республики. Указом президента Российской Федерации награждён орденом Мужества.Рядовой Виталий Яньков подорвался на фугасе в чеченском городе Шали во время возвращения с разведывательно-поисковых мероприятий в 2002 году, скончался от полученных ран. Награждён орденом Мужества.