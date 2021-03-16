Студенты стали участниками проекта «Автотрезвость»
В столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции и врачи-наркологи презентовали для студентов проект «Автотрезвость».
Первыми участниками проекта стали студенты техникума строительства и городского хозяйства Улан-Удэ.
О том, как влияет алкоголь на человека и его умение управлять транспортом, учащимся рассказал медицинский психолог Борис Бубаев:
«Увеличивается время реакции, ухудшается координация действий и восприятие окружающей обстановки. Вам кажется, что вы выполняете те же действия, что и в трезвом состоянии, однако на деле это совсем не так».
Для подтверждения своих слов врач-нарколог пригласил нескольких студентов для участия в эксперименте.
С молодыми людьми он провел несколько манипуляций: ребята проходили по прямой линии, обходили препятствия, ловили брошенный им предмет, находили заданное изображение на информационном стенде. Затем на участников надевали очки виртуальной реальности, имитирующие состояние алкогольного опьянения. Учащимся предстояло выполнить эти же задания. Однако, если в обычном состоянии они справлялись с упражнениями за 15 секунд, то в очках время выполнения увеличилось в два и более раз, а походка заметно изменилась.
«Подумайте, какую опасность представляет такой водитель за рулем транспортного средства», - отметили специалисты наркологического диспансера.
В Улан-Удэ студенты примерили «пьяные очки
Общество, Фото:
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